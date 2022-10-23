İstanbul'da korkunç olay! Uyanan ev sahibinin boğazını kesip bileziklerini çaldılar

Beyoğlu'nda hırsızlar girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Daha sonra uyanan kadınla bir süre arbede yaşayan hırsızlar kadını darbedip boğazını kesti. Kadın hayatını kaybederken hırsızlar kadının kolundaki bilezikleri çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra evde uyuyan Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri gördü.
Korkunç olay! Boğazını kesip bileziklerini çaldılar
Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde A. uyandı. Hırsızları gören kadın korku dolu anlar yaşarken hırsızlarla arbede yaşamaya başladı. Vahşi hırsızlar Mevlüde A.'nın boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.