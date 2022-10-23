İstanbul'da korkunç olay! Uyanan ev sahibinin boğazını kesip bileziklerini çaldılar





"SIRTINDA YARA VARDI, BOĞAZI KESİLMİŞTİ"

Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. Bende ne oldu diye sordum. Gel dedi. Yardım edeceksin dedi. Baktım ki çeke çeke getirdi beni. O anda içeri girdim bende kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Ondan sonra ne oldu dedim. İşte böyle böyle yatan kişi var dedi. Kim yatan kişi dedim. Annem annem dedi. Sen onu mu söylüyorsun abla dedim. Baktım böyle yerde yatıyordu kadın. Yüzü kapak yatıyordu. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti. Ondan sonra baktım. Mahallede ki bir kaç kişiye sordum. Hiç gören olmadı mı burada dedim. Valla ben bir şey duymadım dedi. Bir kişi görmüş dedi. 2 kişiyi görmüşler dedi. Yabancı uyruklu olduklarını söylediler. Elinde yüzükler var. Onu da almışlar" dedi.