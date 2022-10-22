Kadıköy'deki patlamada şok detaylar: Kardeşe kargolu intikam planı

İstanbul Kadıköy'de kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan'ın 8 yıl cezaevinde yatmasından sorumlu tuttuğu kardeşinden almak istediği intikamın yeni detayları çıktı. Mustafa Karahan'ın patlayıcı imal ederek Balıkesir'de yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'ı imal ettiği bombayı kargo ile kendisine göndererek öldürmeyi planladığı iddia edildi.
TİKKO DAVASINDAN 7 YIL HAPİSTE KALDI
İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde 9 Ekim Pazar gecesi gerçekleşen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Karahan'ın yol açtığı ve yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili detaylı bir inceleme yapıldı.
İSVİÇRE'DE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
İddiaya göre; kendisiyle birlikte iki komşusunun ölümüne yol açan Mustafa Karahan, TİKKO Davası'ndan yedi yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı ve 1989 yılında yasa dışı yollarla İsviçre'ye gitti. Mustafa Karahan, kaçtığı İsviçre'nin başkenti Bern'deki "Safari" isimli Türk restoranında 27 Temmuz 1998 tarihinde dört kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından Türkiye'ye kaçtı.
2012'DE YAKALANDI VE TUTUKLANDI
Tabancalarla ve uzun namlulu silahlarla restoranı yaylım ateşine tutan ve dört kişiyi öldüren dört maskeli saldırgandan biri olan Karahan, ihbar üzerine 28 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'de yakalandı ve tutuklandı.
Yakalanmasından ise kardeşi olan Zeynel Karahan'ı sorumlu tuttu ve ondan intikam almak istedi. Sekiz yıl cezaevinde kalan, Pandemi'de serbest kalan ve tesisat işleriyle uğraşan Karahan kardeşinden intikam almak istedi.
ÖZBEKİSTAN'LI ARKADAŞI ANLATTI
İstanbul Kadıköy'deki patlamada yaralanan ve Mustafa Karahan ile birlikte tesisatçılık yapan Özbekistan uyruklu Anvarjon Kadirov ifadesinde Karahan'ın kardeşine duyduğu kini ve intikam planını anlattı.
Kadirov, yaşamını yitiren Karahan'ın yakın çevresine ve kendisine sürekli olarak kardeşini öldürmeyi planladığını anlattığını belirtti.