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    • Yaşam
    • 22.10.2022 09:27
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    • 22.10.2022 09:58
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    Kadıköy'deki patlamada şok detaylar: Kardeşe kargolu intikam planı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Patlamaya neden olan Mustafa Karahan'ın, 8 yıl cezaevinde yatmasına neden olan kardeşi Zeynel Karahan'ı kendi imal ettiği bombayla öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Karahan'ın Maltepe'de 2016 yılında babasına bombalı paket göndererek babası ile 2 kişinin yaralanmasına yol açan Alican Kurdaş'ın benzeri bir saldırı planladığı ortaya çıktı.

    Kardeşe kargolu intikam planı

    İstanbul Kadıköy'de kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan'ın 8 yıl cezaevinde yatmasından sorumlu tuttuğu kardeşinden almak istediği intikamın yeni detayları çıktı. Mustafa Karahan'ın patlayıcı imal ederek Balıkesir'de yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'ı imal ettiği bombayı kargo ile kendisine göndererek öldürmeyi planladığı iddia edildi.

    TİKKO DAVASINDAN 7 YIL HAPİSTE KALDI
    İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde 9 Ekim Pazar gecesi gerçekleşen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Karahan'ın yol açtığı ve yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili detaylı bir inceleme yapıldı.

    İSVİÇRE'DE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
    İddiaya göre; kendisiyle birlikte iki komşusunun ölümüne yol açan Mustafa Karahan, TİKKO Davası'ndan yedi yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı ve 1989 yılında yasa dışı yollarla İsviçre'ye gitti. Mustafa Karahan, kaçtığı İsviçre'nin başkenti Bern'deki "Safari" isimli Türk restoranında 27 Temmuz 1998 tarihinde dört kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından Türkiye'ye kaçtı.

    2012'DE YAKALANDI VE TUTUKLANDI
    Tabancalarla ve uzun namlulu silahlarla restoranı yaylım ateşine tutan ve dört kişiyi öldüren dört maskeli saldırgandan biri olan Karahan, ihbar üzerine 28 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'de yakalandı ve tutuklandı.

    Yakalanmasından ise kardeşi olan Zeynel Karahan'ı sorumlu tuttu ve ondan intikam almak istedi. Sekiz yıl cezaevinde kalan, Pandemi'de serbest kalan ve tesisat işleriyle uğraşan Karahan kardeşinden intikam almak istedi.

    ÖZBEKİSTAN'LI ARKADAŞI ANLATTI
    İstanbul Kadıköy'deki patlamada yaralanan ve Mustafa Karahan ile birlikte tesisatçılık yapan Özbekistan uyruklu Anvarjon Kadirov ifadesinde Karahan'ın kardeşine duyduğu kini ve intikam planını anlattı.

    Kadirov, yaşamını yitiren Karahan'ın yakın çevresine ve kendisine sürekli olarak kardeşini öldürmeyi planladığını anlattığını belirtti.

        Anvarjon Kadirov verdiği ifadesinde "Tesisat işleri yapıyor ve birlikte çalışıyorduk. Psikolojisinin bozuk olduğunu fark edince kendisinden uzaklaşmaya başladık. İş dışında görüşmüyorduk. Görüştüğümüzde bizlere ailesi ve kardeşine kardeşine karşı duyduğu nefreti dile getiriyordu. Kardeşini öldürmek istediğini ve bir gün öldüreceğini söylüyordu. Çevresindeki insanlara bahsettiğini duyduk" dedi.

        BİR YILDIR PATLAYICILARI BİRİKTİRMİŞ
        İddialara göre şeker hastası olan Mustafa Karahan, bir yıldır evde patlayıcı maddeler saklıyordu. O ayrıntı da; patlamada 10 yaşındaki kızını ve 68 yaşındaki babasını kaybeden Özbekistan uyruklu Anvarjon Kadirov'un ifadesine yansıdı.

        KARGO PAKETİYLE GÖNDERECEKTİ
        Mustafa Karahan, patlayıcılar imal ederek iddialara göre Balıkesir'de annesiyle birlikte yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'ı imal ettiği bombayı kargo paketi ile kendisine göndererek öldürmeyi planladı fakat uzun süredir evde depoladığı patlayıcıların imalatını yaparken yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

        Anvarjon Kadirov ifadesinde Karahan için "Sürekli patlayıcı biriktiriyordu" dedi.

            Olayın perde arkasının aydınlanmasıyla birlikte terör şüphesi ortadan kalktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın ardından yaptığı açıklamada; "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an için göremedik. Soruşturma yürütülüyor ve 30'a yakın kişinin ifadesi alındı" demişti.

            'PİROTEKNİK' MALZELER
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamanın gerçekleştiği adreste bulunan malzemelerin maytap başta olmak üzere farklı maddelerden oluşan "Piroteknik" malzemeler olduğunu vurgulamıştı.

            İKİ KURU SIKI TABANCA ÇIKTI
            Evde bulunan piknik tüpünün de olayda patladığı bilgisine ulaşıldı. Üst katın tavanının alt kata, patlamanın yaşandığı dairenin zemininin ise alt kata çöktüğü adresten, patlamada yaşamını yitiren Mustafa Karahan'a ait olduğu iddia edilen ve namluları açılarak gerçek silaha dönüştürülmüş iki kuru sıkı tabanca çıktığı iddia edildi.

            Adresten ve özellikle duvarlardan alınan örnekler detaylı bir şekilde incelendi. Duvarlardan alınan örneklerle birlikte TNT, Picric Asit, Potasyum Nitrat ve benzeri patlayıcı maddeler tespit edildi. Adreste ayrıca iki ucu kesilmiş oksijen tüplerine benzeyen iki uzun borunun içerisinde patlayıcı maddeler, maytap, havai fişek ve benzeri "Piroteknik" malzemeler de bulunduğu öğrenildi.

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            Haberler Yaşam Kadıköy'deki patlamada şok detaylar: Kardeşe kargolu intikam planı
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