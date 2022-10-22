Kadıköy'deki patlamada şok detaylar: Kardeşe kargolu intikam planı

İstanbul Kadıköy'de kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan'ın 8 yıl cezaevinde yatmasından sorumlu tuttuğu kardeşinden almak istediği intikamın yeni detayları çıktı. Mustafa Karahan'ın patlayıcı imal ederek Balıkesir'de yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'ı imal ettiği bombayı kargo ile kendisine göndererek öldürmeyi planladığı iddia edildi.

TİKKO DAVASINDAN 7 YIL HAPİSTE KALDI

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde 9 Ekim Pazar gecesi gerçekleşen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Karahan'ın yol açtığı ve yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili detaylı bir inceleme yapıldı.