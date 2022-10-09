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    • Yaşam
    • 09.10.2022 19:23
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    • 10.10.2022 12:21
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    Son dakika: Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması

    Son dakika haberi... İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Valilik, Kadıköy'deki patlamanın kesin sebebinin İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Gelen son dakika haberine göre, Olayla ilgili yürütülen soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

    Kadıköy’deki patlamaya terör soruşturması

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Kadıköy'de bir binada büyük patlama

    Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.



    Olay yerinden görüntü.

    Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.






    VALİ ACI HABERİ DUYURDU
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.



        Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.




        VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA
        İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bugün saat 19.05'te, Kadıköy İlçemiz Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı (A.K)'nın 68 yaşındaki babası (M.K) ile 10 yaşındaki kızı (N.K) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.




        Bölgede bulunan bir vatandaşın A Haber ihbar hattına verdiği bilgi şu yönde;

        Patlamalar tam saat 19'da oldu. Arka arkaya iki patlama meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi.

        TERÖRLE SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU TAKİP EDECEK
        Olayla ilgili yürütülen soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.
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        Kadıköy’deki patlamaya terör soruşturması
        Haberler Yaşam Son dakika: Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması
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