Son dakika: Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması







Bölgede bulunan bir vatandaşın A Haber ihbar hattına verdiği bilgi şu yönde;



Patlamalar tam saat 19'da oldu. Arka arkaya iki patlama meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi.





TERÖRLE SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU TAKİP EDECEK

Olayla ilgili yürütülen soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.