Oyuncu olmayı beklerken dolandırıldılar! 3 adrese eş zamanlı baskın: 6 şüpheli yakalandı





Jandarma ekipleri söz konusu siteyi incelemeye aldı. Şüphelilerin sahte ajans ve sahte web sitesi kurduğu, dizi ve filmlerde oyuncu olmak isteyenlerden kayıt ücreti adı altında para aldığı, bu paraları başka hesaplara aktardıkları, dolandırıldığını anlayanları sistemden çıkarmak için daha fazla para istedikleri tespit edildi.