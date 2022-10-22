Düzce'de sözlü tartışmada silahlar patladı! Muhtar katil oldu

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz'de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasını vuran Nevzat Karadeniz'i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



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