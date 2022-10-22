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    • Yaşam
    • 23.10.2022 06:00
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    • 23.10.2022 06:11
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    Manisa'da korkunç cinayet! Karısını bıçakladı komşunun ihbarıyla yakalandı

    Son dakika haberi | Manisa'da gece saatlerinde eşini bıçaklayarak öldüren bir kişi komşusunun ihbarı üzerine kıskıvrak yakalandı. Cani koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

    Karısını bıçakladı komşunun ihbarıyla yakalandı

    Manisa'da, eşini bıçaklayarak öldüren Zafer Zeybek (65), cinayetin hemen ardından apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları götürdüğü komşusunun ihbarı üzerine yakalandı.

    Manisa'da korkunç cinayet! Karısını bıçakladı komşusunun ihbarıyla yakalandı | Video

    Olay, dün akşam 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, Zafer Zeybek, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü.

    Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek'i suç aletiyle yakaladı.

        Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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