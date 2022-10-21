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    • Yaşam
    • 21.10.2022 10:20
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    • 21.10.2022 10:20
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    İzmir'de tarihi eser operasyonu: 1085 parça ele geçirildi

    Son dakika haberleri... İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1085 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Tam 1085 parça! Operasyonla ele geçirildi

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 1085 parça tarihi eser ele geçirildi.

    Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K'nin evine operasyon düzenledi.

    1 GÖZALTI 1085 PARÇA ESER
    İkametteki aramalarda Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1020 sikke, 19 yüzük ve yüzük parçası, 8 ok ucu, 8 dişçi aleti, 2 küçük kap, 25 obje,1 metal mühür, 1 haç şeklinde metal obje, 1 insan yüzü tasvirli taştan yapılmış kırık heykel parçası olmak üzere 1085 parça tarihi eser bulundu.

    Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de tarihi eser operasyonu: 1085 parça ele geçirildi
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