Operasyona giden ekibe saldırı: 3 polis yaralandı, 1 şüpheli ölü ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şüpheli şahsın evine yapılan baskında polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polis memuru yaralandı.
ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
İhbar üzerine gasp suçundan aranması bulunan şahısları yakalamak isteyen polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki müstakil bir eve operasyon düzenledi.
Operasyona silahla karşılık veren zanlılar 3 polis memurunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine Özel Harekat polis ekipleri de sevk edilerek, operasyona destek sağlandı.
Operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 şüpheli ölü ele geçirildi, 1 şüpheli ise yakalandı.