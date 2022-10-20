Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Tahrik indirimiyle verilen 23 yıl hapis kararı bozuldu

Son dkaika haberleri... Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimi ile aldığı 23 yıl hapis cezası kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Ceza Dairesi tarafından usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemesine geri gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Tarihler, 21 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i katletti. Genç kızı boğduktan sonra varile koyup yaktığını, üzerine beton döküp dere kenarına attığını itiraf etti! Soruşturmada elde edilen detaylar tüyler ürpertti. Buna göre cinayetin işlendiği bağ evindeki sigara izmaritleri incelendi. O izmaritlerde katilin annesi Ayten Avcı ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın DNA'sı tespit edildi! Kardeşi Mert Avcı da cep telefonu sinyaline göre cinayet saatinde bağ evindeydi!

AİLESİ YARDIM ETTİ

Türkiye'nin konuştuğu davada tam 13 duruşma geçti. Pazartesi günü yapılan son duruşmada söz alan Metin Avcı, "Karıncayı bile incitmem. Pınar namusumu kirletti" dedi! Avukatının "Müvekkilim canavarca hisle öldürse başka türlü öldürürdü" savunması pes dedirtti. Herkes caniye en ağır cezanın verilmesini beklerken açıklanan karar şoke etti. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Avcı'ya müebbet hapis cezası verdi. Haksiz tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla indirdi! Ailesi beraat etti. Acılı ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, karara isyan etti. "Katil sadece 14.5 yıl hapis yatacak" dedi.

HUKUKÇULAR DA TEPKİLİ

CEZA AVUKATI ÖZLEM BULDUK AYTANC:

Haksız tahrik mağdurun faile karşı somut bir eyleminden kaynaklı olur. Bu olayda uygulamansı hukuka uygun değildir.

CEZA HUKUKU UZMANI AVUKAT ABDULLAH KIŞTIN: Pınar Gültekin'in öldürülme biçimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, haksız tahrik davranışı söz konusu değildir.

AVUKAT SERKAN TOPER: Verilen karar, kamu vicdanında ağır bir yara açmıştır. Kararda hata varsa bunun istinaf ve temyiz süreçlerinde düzeltilme olasılığı kuvvetle muhtemeldir.

ÇELİK: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik kararla ilgili açıklama yaptı. "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalıştırmaktadır" ifadesini kullandı.