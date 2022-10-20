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    • Yaşam
    • 20.10.2022 16:59
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    • 20.10.2022 17:08
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    60 yıllık kocasını 38 yerinden bıçaklamıştı! Mevlüde Akgün'ün cezası belli oldu

    Ankara'da 60 yıllık kocası 38 yerinden bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün'ün cezası belli oldu. Mevlüde Akgün'e 16 yıl 8 ay ev hapsi cezası verildi.

    38 bıçak darbesine 16 yıl ev hapsi

    Ankara'da geçtiğimiz yıl 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) cezası belli oldu.

    38 YERİNDEN BIÇAKLADI
    Mamak ilçesine bağlı Bahçelerüstü Mahallesi'nde, geçen yıl ocak ayında Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

    MÜEBBET İSTENDİ
    Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Akgün ve avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akgün, "Ben zarar vermedim" dedi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, Akgün'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    16 YIL 8 AY EV HAPSİ
    Akgün'ün cezası daha sonra eylemi 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi. Ayrıca sanığın yaşı, sağlık sorunu ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Sanık hakkında ceza süresi boyunca 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı uygulandı.

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