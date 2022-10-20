60 yıllık kocasını 38 yerinden bıçaklamıştı! Mevlüde Akgün'ün cezası belli oldu

Ankara'da geçtiğimiz yıl 60 yıllık eşi Ahmet Akgün'ü (80) kendisine ve kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mevlüde Akgün'ün (76) cezası belli oldu.

38 YERİNDEN BIÇAKLADI

Mamak ilçesine bağlı Bahçelerüstü Mahallesi'nde, geçen yıl ocak ayında Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.