Antalya'da haber spikeri Hazal Bozkurt'un da olduğu tekne denizde alabora oldu! Deniz suyunda makarna yaparak hayata tutundular

Antalya'da bölgesel yayın yerel bir televizyon kanalının ana haber spikeri Hazal Bozkurt, mimar arkadaşı Bircan Birincioğlu ve Sibel Bülbül ile 7 Ekim Cuma günü hafta sonu tatilini geçirmek için Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'ne gitti. Kara ulaşımı olmayan Porto Ceneviz Koyu'nda kamp yapmaya karar veren Bozkurt ve arkadaşları, fiber motorlu tekne ile denize açılıp bölgeye ulaştı. Bozkurt ve arkadaşları, adada yaşayan Emrah Yıldız ve Celalettin Korkmaz ile buluştu. Hafta sonu tatili sonrası koydan ayrılmalarının ardından fırtınaya yakalanıp tekneleri alabora olan Bozkurt ve arkadaşları, yardıma gelen tur teknesi çalışanları tarafından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarıldı.
ÇADIRLAR UÇTU
Koya gelmeden önce Meteoroloji'nin yağmur uyarısını bildiklerini anlatan Bozkurt, "Cumartesi gününü geçirdik, gece fırtına koptu. Çadırlar uçtu ve eşyalarımız ıslandı, bir şekilde atlattık. Pazar günü ateş başında eşyalarımızı kuruttuk. 2 günlük erzak ile gitmiştik. Bizim getirdiğimiz erzak da adada yaşayan arkadaşlarımızın erzakı da tükendi" dedi.
Pazar gecesini yine yağmur altında geçirdiklerini anlatan Bozkurt, şiddetli fırtına ve yağmur yüzünden uyuyamadıklarını söyledi. Denizin dalgalı olması yüzünden 10 Ekim sabahı yola çıkamadıklarını anlatan Hazal Bozkurt, erzak ve sularının tükendiğini, havanın da sakinlemesiyle yola çıkmaya karar verdiklerini kaydetti.