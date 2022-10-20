AVM'nin teras katından intihar eden Kader Yıldız’ın annesi kan donduran gerçekleri açıkladı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'de cep telefonundaki mesajı gördükten sonra aşağı atlayarak intihar eden Kader Yıldız'la ilgili her gün korkunç detaylar çıkıyor. Anestezist Kader Yıldız'ın (25) annesi Gülnaz Yıldız, kızını ölüme sürükleyen süreci anlattı. Evinde, kızının odasında gözyaşlarıyla konuşan Gülnaz Yıldız, "Nişanlısının kendisini aldattığını gösteren bir fotoğraf göndermişler kendisine. Nişanlısı B.Y meğer kızıma 95 bin lira kredi çektirip o kadına vermiş. Fotoğrafı gönderen kişi ve nişanlısının annesi ile görüşmüş. Sonrasında AVM'ye giderek canına kıymış. Atlamadan hemen önce, saat 18.13'te, 'Sana hakkımı helal etmiyorum' yazmış. Benim kızım neşe doluydu. Prensesimi aldatıyormuş. Çiçeğimi soldurdular. Ölüme giden kız kargodan siparişler verir mi? O öldükten sonra onlarca kargosu geldi. Kızımı buna sürükleyenlerin hiç mi günahı yok? Eğer bir suçlu varsa cezalandırılsın" dedi.



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