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    Turizmin gözde kenti Antalya 4 mevsim tatil imkanı sunuyor!

    Türk turizminin gözde kentlerinden Antalya, sadece deniz-kum-güneşten ibaret değil. Tarihi, doğal güzellikleriyle de öne çıkan Antalya, dört mevsim tatil imkanı sunuyor...

    4 mevsim Antalya

    Gözde turizm kenti Antalya, ünlü plajları, masmavi koyları, tarihi ve doğal güzellikleri, yürüyüş rotaları, mağaraları ve tarihi yapılarıyla turistleri cezbediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler, hem ünlü sahillerde denize girme, güneşlenme hem de geçmişte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan 50'den fazla antik kenti ziyaret etme imkanı buluyor. Ziyaretçiler, Karain'deki Prehistorik yaşamdan dağlık Likya'daki Protohistorik izlere, Helenistik dönemden Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar her dönemin anıtsal yapılarında tarihi yolculuğa çıkıyor. Kaş'taki Patara, Serik'teki Aspendos ve Aksu'daki Perge'nin aralarında bulunduğu farklı antik kentleri gezen misafirler, Düden, Kurşunlu, Manavgat, Uçarsu şelaleleri başta olmak üzere doğal güzellikleri de ziyaret ediyor. Kışın futbol takımlarının kamp yaptığı kent, dalış, tırmanma, yürüyüş ve golf sporu imkanlarıyla da öne çıkıyor. Yurt dışından her yıl binlerce golfçüyü ağırlayan ilde 16 golf sahası bulunuyor. Deniz turizminin yanı sıra kültür, sağlık, spor, kongre, düğün, kamp ve karavan turizmi potansiyeliyle öne çıkan Antalya, yılın 12 ayı turist çekiyor. Konuklarına eşsiz güzellikler sunan ve lüks tesisleriyle fark yaratan Antalya'da, 920'si Bakanlık belgeli olmak üzere 2 bin 575 tesis, 635 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kaputaş, Konyaaltı, İncekum, Lara, Sarısu ve Kleopatra plajları, Damlataş ve Karain mağaralarıyla ünlü Antalya'da turist sayısında rekor kırılan 2019'da yaklaşık 15 milyon 645 bin yabancı turist tatil yapmıştı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti.



    ASPENDOS
    Antalya-Alanya karayolunun 44'üncü kilometresinden kuzeye dönen yolun 2'nci kilometresinde yer alan Aspendos, sadece Anadolu'nun değil tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunagelmiş Roma Dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla ünlü.



    SAKLIKENT KAYAK MERKEZİ
    Antalya, kayak tutkunlarını da Saklıkent'te ağırlıyor. Merkez, Toroslar'ın Beydağları kısmında yer alan Bakırlıdağ kuzey yamacına kurulmuş 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşuyor.



        DÜDEN ŞELALESİ
        Antalya merkezine 10 km uzaklıkta olan, Kepez sınırları içinde bulunan Düden Şelalesi, bölgenin en fazla dikkat çeken doğal güzellikleri arasında sayılıyor.



        KALEİÇİ
        Hem yazın hem kışın Antalya'da gezilecek yerlerin başında gelen Kaleiçi'ndeki tarihi konaklar, surlar, minareler, daracık sokaklar ve eski evler kentin tarihinin izlerini günümüze kadar getiriyor.



        MUTFAĞI DA ZENGİN
        Antalya bölgesi genellikle Akdeniz iklimine sahip bir bölge. Ancak iç kesimlerde karasal iklim özellikleri gösteriyor. Bundan dolayı her çeşit sebze ve meyve yetiştiriliyor. İç kesimlerde tahıl yetiştirilen Antalya'da seracılık ve hayvancılık da gelişmiş durumda. Bu durum, Antalya mutfağına da yansıyor. Zengin bir mutfağa sahip Antalya'nın bazı meşhur lezzetleri ise şöyle:
        ▼ Göce Çorbası (Alaçorba)
        ▼ Alanya Gülüklü (Hülüklü) Çorba
        ▼ Yarpızlı Çorba
        ▼ Holuşka
        ▼ Domates Civesi
        ▼ Burani
        ▼ Testi Kebabı (Kaynama)
        ▼ Alafaşı
        ▼ Borana
        ▼ Softalar Aşı
        ▼ Piyaz
        ▼ Hibeş
        ▼ Antalya Şiş Köftesi
        ▼ Serpme Börek
        ▼ Bastarya (Babacana)
        ▼ Kabak Tatlısı
        ▼ Kıvrım (Sarıburma)
        ▼ Pelize
        ▼ Kirkitle (Çivirdik)
        ▼ Bestel (Pestil-İncir Reçeli)
        ▼ Kölle
        ▼ Keşkek
        ▼ Cillincop
        ▼ Arap kadayıfı

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        Haberler Yaşam Turizmin gözde kenti Antalya 4 mevsim tatil imkanı sunuyor!
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