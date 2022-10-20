Turizmin gözde kenti Antalya 4 mevsim tatil imkanı sunuyor!

Gözde turizm kenti Antalya, ünlü plajları, masmavi koyları, tarihi ve doğal güzellikleri, yürüyüş rotaları, mağaraları ve tarihi yapılarıyla turistleri cezbediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler, hem ünlü sahillerde denize girme, güneşlenme hem de geçmişte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan 50'den fazla antik kenti ziyaret etme imkanı buluyor. Ziyaretçiler, Karain'deki Prehistorik yaşamdan dağlık Likya'daki Protohistorik izlere, Helenistik dönemden Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar her dönemin anıtsal yapılarında tarihi yolculuğa çıkıyor. Kaş'taki Patara, Serik'teki Aspendos ve Aksu'daki Perge'nin aralarında bulunduğu farklı antik kentleri gezen misafirler, Düden, Kurşunlu, Manavgat, Uçarsu şelaleleri başta olmak üzere doğal güzellikleri de ziyaret ediyor. Kışın futbol takımlarının kamp yaptığı kent, dalış, tırmanma, yürüyüş ve golf sporu imkanlarıyla da öne çıkıyor. Yurt dışından her yıl binlerce golfçüyü ağırlayan ilde 16 golf sahası bulunuyor. Deniz turizminin yanı sıra kültür, sağlık, spor, kongre, düğün, kamp ve karavan turizmi potansiyeliyle öne çıkan Antalya, yılın 12 ayı turist çekiyor. Konuklarına eşsiz güzellikler sunan ve lüks tesisleriyle fark yaratan Antalya'da, 920'si Bakanlık belgeli olmak üzere 2 bin 575 tesis, 635 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kaputaş, Konyaaltı, İncekum, Lara, Sarısu ve Kleopatra plajları, Damlataş ve Karain mağaralarıyla ünlü Antalya'da turist sayısında rekor kırılan 2019'da yaklaşık 15 milyon 645 bin yabancı turist tatil yapmıştı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti.