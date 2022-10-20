Ticor Title’ın Başkan Yardımcısı Amerikalı Jacki Ueng aşkını Türkiye'de buldu

Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Los Angeles'ta yaşayan ve tapu sigorta şirketi Ticor Title'ın Başkan Yardımcısı Jacki Ueng, yengemiz oldu. 2010'da THY ile İstanbul'a uçan, burada harika bir tatil yapan Jacki Ueng, unutamadığı tatili tekrarladı. Birkaç ay önce tekrar İstanbul'a gelen, ardından Konya'da Mevlana'yı ziyaret eden ve Kapadokya'da harika 2 gün geçiren Tayvan asıllı Amerikalı Jacki Ueng, bir Türk'e aşık oldu. Los Angeles'ta 2'si malikane olmak üzere 8 mülkü bulunan 28 yaşındaki Ueng, artık İstanbul'da yaşayacağını ve emlak sektörüne yatırım yapacağını açıkladı. Ueng, "Evlenmek ve hayatımın geri kalanını Türkiye'de geçirmek istiyorum. Çocuk istiyorum ve şu andan itibaren onları ABD yerine Türkiye'de büyütmeyi düşünüyorum" dedi.