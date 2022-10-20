Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ticor Title’ın Başkan Yardımcısı Amerikalı Jacki Ueng aşkını Türkiye'de buldu

    Los Angeles’ta Ticor Title’ın Başkan Yardımcısı Amerikalı Jacki Ueng, Türkiye’ye geldi. İstanbul, Konya, Kapadokya derken gönlünü bir Türk’e kaptırdı. İşte sizler için derlediğimiz 20 EKim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Amerikalı ’Ueng’e

    Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Los Angeles'ta yaşayan ve tapu sigorta şirketi Ticor Title'ın Başkan Yardımcısı Jacki Ueng, yengemiz oldu. 2010'da THY ile İstanbul'a uçan, burada harika bir tatil yapan Jacki Ueng, unutamadığı tatili tekrarladı. Birkaç ay önce tekrar İstanbul'a gelen, ardından Konya'da Mevlana'yı ziyaret eden ve Kapadokya'da harika 2 gün geçiren Tayvan asıllı Amerikalı Jacki Ueng, bir Türk'e aşık oldu. Los Angeles'ta 2'si malikane olmak üzere 8 mülkü bulunan 28 yaşındaki Ueng, artık İstanbul'da yaşayacağını ve emlak sektörüne yatırım yapacağını açıkladı. Ueng, "Evlenmek ve hayatımın geri kalanını Türkiye'de geçirmek istiyorum. Çocuk istiyorum ve şu andan itibaren onları ABD yerine Türkiye'de büyütmeyi düşünüyorum" dedi.



    KANSER TARAMASINDA YENİ DÖNEM
    Sağlık Bakanı Koca, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz bu hizmetten daha çok vatandaşın yararlanabilmesi için kanser tarama randevu sisteminin Türkiye genelinde kullanıma açıldığını duyurdu. Aile hekimlerinde kanser taraması yapılabileceğini belirten Koca, "Bu uygulama ile aile hekimleri, sorumlu oldukları kişileri arayıp, kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak" dedi.



    UMUT YOLCULUĞU
    Coşkun ailesi, 2021'de ikinci kız çocukları Eylül'ü kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Bir süre sonra rahatsızlanan Eylül'e yapılan testler sonucunda SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile Eylül'ün tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için valilik onaylı yarım kampanyası başlattı. Stantlar kuruldu, bağış kumbaraları dağıtıldı, sosyal medyadan yüzlerce canlı yayın yapıldı. En sonunda Eylül için beklenen mutlu haber geldi. 7 ay gibi bir sürede Eylül için gereken 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Türkiye'deki işlemlerinin ardından Coşkun ailesi çocukları ile birlikte Dubai'ye gitti. Anne Esengül Coşkun, "Bu süre içerisinde saniyelerle zamanla yarıştık" dedi. TOLGA YANIK



        ÖLÜME MARŞ MARŞ!
        İran'da, polis dayağı sonucu ölen kadınların sayısı 4'e çıktı. Mahsa Amini'nin polis dayağı sonucu ölmesinin ardından ülkede protestolar başladı. Gösterilerde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binlerce kişi gözaltına alındı. Ancak eylemler son bulmadı. Polis önceki gün Erdebil kentindeki bir kız lisesine baskın yaptı. Öğrencilere 'dini lideri' Ali Hamaney'i öven 'Salam Farmandeh' adlı marşı söylemeleri çağrısı yaptı. Reddeden öğrencilere feci şekilde dayak attı. Aldığı darbeler sonucu hastanelik olan 16 yaşındaki Asra Panahi kurtarılamadı. Panahi'nin öldürülmesinin ardından ülkedeki protestolar daha da arttı. Önceki gösterilerde de Nika Şakarami ve Hadis Najati'nin de güvenlik güçlerinin kurbanı olduğu açıklanmıştı.



        FOSEPTİK FACİASI
        Adana Kozan'da önceki gün bahçede oynayan Nazgül Akduman (4), bir anda kayıplara karıştı. Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Nazgül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini anlattı. Bunun üzerine ailenin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından vidanjörle suyun tahliye edilmesinin ardından 4 metre derinliğindeki foseptiğe giren ekipler, Nazgül'ün cansız bedenine ulaştı. Akduman ailesi büyük üzüntü yaşadı. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı. Öte yandan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mobilyacı olan baba Mehmet Akduman (27), eşi Sevgi (27), çocukları Nazgül ve Oğuz Akduman'ın (2) Kozan'a geçtiğimiz hafta taşındığı belirlendi.



        NE YAPTIN MUHTAR
        Çanakkale Ezine'de dün sabaha doğru alkollü olan Mecidiye köyü muhtarı Emin Baynar (50) ile aynı masada yemek yediği Hasan Umut Durmaz (28) arasında tartışma çıktı. Baynar, yanındaki tabancasıyla 3 el ateş ederek Durmaz'ı göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtarlar Günü'nde katil olan muhtar Emin Baynar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



            MA'KAN'DA!
            İstanbul'da üniversiteli Yeliz Kılıç (21), geçen cumartesi gecesi Nişantaşı'ndaki işletmeciliğini yaptığı gece kulübüne girdi. Hem drama öğretmeni hem de oyuncu ablası Elif Kılıç (28) ile mekandan çıkarak Kağıthane'ye gitti. İkili, kaldırımda otomobille geçen bir magandanın sözlü tacizine uğradı. Şahıs, araçtan inerek Yeliz Sarıgül Kılıç'a saldırdı. Yumruk ve tekmelerle dövülen genç kız, bayılarak yere düştü. Elif Kılıç'ın çekim yaptığını gören maganda, bu kez de ona saldırıp yere düşürdükten sonra cep telefonunu gasp etti. Ardından aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yeliz Sarıgül Kılıç'ın dudağına 20 dikiş atıldı. Hem kendisine hem de ablasına pek çok kez pansuman yapıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



            ÇİÇEKLERİN SESİ VAR MI?
            İzmir'de Alperen Çelik, 2 kulağı olmadan doğdu. Toplanan 103 bin dolarla ABD'de ameliyat oldu. Yapay kulaklarına kavuştu. İlk kez annesinin sesini duydu. Ve bir soru sordu: Çiçeklerin sesi var mı?



            'FİNO'MEN!
            Brezilya'da arama-kurtarma köpeği Onbaşı Oliveira'yı, 117 bin kişi takip etti. Sevimli hayvan, sosyal medya fenomeni haline geldi.



                161 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 160 milyon 854 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler bir milyon 130'ar bin lira, 4 bilenler 2 bin 181'er lira, 3 bilenler 146'şar lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                717 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 717 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 261'er, 4+1 bilenler 438'er, 4 bilenler 45'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                TEMİZ PARA
                Türkiye'de eve temizliğe giden ev işçilerinde (gündelikçiler) artış yaşandı. Sayıları neredeyse 2 milyonu bulan ev işçileri, İstanbul'un lüks semtlerinde çılgın fiyatlar istemeye başladı. Etiler, Tarabya, Bebek gibi semtlerde sadece toz almak için 50 dolar talep eden gündelikçilere tepki var. Bebek'te önceki gün bir gündelikçiyi eve çağıran iş kadını, aldığı cevap karşısında dondu kaldı. Gündelikçi kadın, "Sadece toz alırım, bunun karşılığında 50 doları (900 lira) peşin istiyorum. Eğer temizlik yapmamı isterseniz nakit 100 dolar (Bin 800 lira). Karar sizin" dedi. Etiler'de 20 gün çalışan temizlikçi kadının, 30 bin liranın üzerinde kazandığına dikkat çekildi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İYİ Parti fena tiye aldı: Vallahi hamburger yemiyorum
                Haberler Yaşam Ticor Title’ın Başkan Yardımcısı Amerikalı Jacki Ueng aşkını Türkiye'de buldu
                    SON DAKİKA