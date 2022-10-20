Ticor Title’ın Başkan Yardımcısı Amerikalı Jacki Ueng aşkını Türkiye'de buldu

Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan Los Angeles'ta yaşayan ve tapu sigorta şirketi Ticor Title'ın Başkan Yardımcısı Jacki Ueng, yengemiz oldu. 2010'da THY ile İstanbul'a uçan, burada harika bir tatil yapan Jacki Ueng, unutamadığı tatili tekrarladı. Birkaç ay önce tekrar İstanbul'a gelen, ardından Konya'da Mevlana'yı ziyaret eden ve Kapadokya'da harika 2 gün geçiren Tayvan asıllı Amerikalı Jacki Ueng, bir Türk'e aşık oldu. Los Angeles'ta 2'si malikane olmak üzere 8 mülkü bulunan 28 yaşındaki Ueng, artık İstanbul'da yaşayacağını ve emlak sektörüne yatırım yapacağını açıkladı. Ueng, "Evlenmek ve hayatımın geri kalanını Türkiye'de geçirmek istiyorum. Çocuk istiyorum ve şu andan itibaren onları ABD yerine Türkiye'de büyütmeyi düşünüyorum" dedi.
KANSER TARAMASINDA YENİ DÖNEM
Sağlık Bakanı Koca, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz bu hizmetten daha çok vatandaşın yararlanabilmesi için kanser tarama randevu sisteminin Türkiye genelinde kullanıma açıldığını duyurdu. Aile hekimlerinde kanser taraması yapılabileceğini belirten Koca, "Bu uygulama ile aile hekimleri, sorumlu oldukları kişileri arayıp, kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak" dedi.
UMUT YOLCULUĞU
Coşkun ailesi, 2021'de ikinci kız çocukları Eylül'ü kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Bir süre sonra rahatsızlanan Eylül'e yapılan testler sonucunda SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile Eylül'ün tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için valilik onaylı yarım kampanyası başlattı. Stantlar kuruldu, bağış kumbaraları dağıtıldı, sosyal medyadan yüzlerce canlı yayın yapıldı. En sonunda Eylül için beklenen mutlu haber geldi. 7 ay gibi bir sürede Eylül için gereken 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Türkiye'deki işlemlerinin ardından Coşkun ailesi çocukları ile birlikte Dubai'ye gitti. Anne Esengül Coşkun, "Bu süre içerisinde saniyelerle zamanla yarıştık" dedi. TOLGA YANIK