Bursa'da korkunç kaza: Kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan sürücü viyadükten yuvarlanarak ağır yaralandı

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Barış Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nden Beşevler Mahallesi istikametine seyreden Gökhan Bulut (18) yönetimindeki 16 AUK 065 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı'nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıkarak metrelerce savruldu.
Kaldırıma çarpan motosikletten fırlayan Bulut yaklaşık 10 metrelik viyadükten İzmir Yolu Caddesi'ne yuvarlandı. Ağaç ve bariyere çarparak duran Gökhan Bulut yaralandı.