Türkiye’nin en fazla ağaç diken grubu Kalyon Holding, geleceğe nefes oluyor

Faaliyet gösterdiği her alanda odağına toplumsal faydayı alarak, temiz enerji yatırımıyla çevre dostu, doğanın tüm canlılarına saygılı bir çalışma modeli içinde olan Kalyon Holding, sürdürülebilirlik planı kapsamında, inşaatını üstlendiği Assos ve Troya tünellerinin açılışıyla eş zamanlı olarak Ayvacık-Küçükkuyu alanına 50 bin fidan dikimi gerçekleştirerek, bölge habitatına destek sağlıyor.

BÖLGEYE UYGUN FİDANLAR TERCİH EDİLDİ

Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan ve yaklaşık 50 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarının 5 dakikada geçilmesini sağlayacak olan Troya ve Assos tünelleri 11 Ekim 2022 itibariyle hizmete girdi.

Ayvacık-Küçükkuyu yolu üzerindeki Assos ve Troya tünellerinin tamamlanmasının ardından Assos Tüneli ile Küçükkuyu arasındaki 12,15 kilometrelik mesafe 2,52 kilometre azalarak 9,63 kilometreye düşürülürken; sürüş konforunu artıracak ve sürüş süresini 50 dakikadan 5 dakikaya düşürecek bölünmüş otoyol ile Kazdağı rampaları, daha konforlu bir hale getirildi.