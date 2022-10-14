İstanbul'da korkunç cinayet: Öldürülüp kuyuya atıldı üzeri betonla kapatıldı: Kardeşim gibiydi keşke yaşanmasaydı

Korkunç olay geçtiğimiz sene İstanbul Yenibosna'da meydana geldi. Yakın arkadaşı Nadir Ün (68) tarafından 6 kurşunla vurulan Bahtiyar Akçay'ın (51) cesedi halı fabrikasındaki kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış halde bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede daha önce polis olan ancak meslekten ihraç edilen sanık Ün hakkında "Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapis, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından Mustafa Kemal A.'nın yardımı ile cesedin kuyuya atıldığı belirtilen iddianamede sanık Mustafa Kemal A. hakkında ise "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Nadir Ün bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada maktülün kızı, tutuksuz sanık Mustafa Kemal A. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"MAKTUL KARDEŞİM GİBİYDİ, PİŞMANIM"

Duruşmada savunmasını yapması için söz verilen tutuklu sanık Nadir Ün "Bu olay keşke yaşanmasaydı. Maalesef bu kötü olay yaşandı pişmanım. Maktul kardeşim gibiydi. Eşini çalıştığım yere işe koydum. Maktulle Samimiyet kurduk, dostluğumuz ilerledi. Sırlarımızı paylaştık. 12 Eylül 1980'den sonra işkenceler gördüm. Ben 35 yıldır sinir hastasıyım. Zaman zaman maktule borç verdim. Abi kardeş gibi olduk. Dostluğumuz ilerledi. Giresun'dan bize gelip gidiyordu. Pandemiden dolayı işsizdi. 25 bin TL para istedi. Erzurum'da ki birinde alacağı olduğunu alınca vereceğini söyledi. 25 bin TL verdim. 26 Mayıs 2021'de öğlen saatlerinde araç almak için İstanbul'a geldi. 27 Mayıs'ta iş görüşmesine gideceğini söyledi. Sohbet ettiğimiz sırada maktul bana ' Araba alacağım kaç para vereceksin' dedi. Ben de daha önce borç para aldığını söyleyerek tepki gösterdim. Para vermeyeceğimi söyledim. O da bir kereden ne olur dedi ve 12 Eylül 1980'i hatırlıyor musun demek suretiyle kendisine bahsettiğim yapılan işkence hadisesini hatırlattı. Sinirlendim, terbiyesiz seni kardeşim bildim, sırrı mı verdim nasıl konuşuyorsun dedim. Küfür etmedim. Masa üzerinde bulunan fabrika tipi küllüğü aldı. Kaçacak yerim yoktu. Kapı tarafında maktul vardı. Çekmecemden silahımı aldım ve ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sinir ve şeker hastasıyım" dedi.