GALATA KULESİ İNTİHAR VİDEOSU SANSÜRSÜZ İZLE | Galata intiharı son dakika atlayan adam kimdir, neden intihar etti?

GALATA KULESİ İNTİHAR EDEN KİM, NEDEN ATLADI?

Galata Kulesi'nden atlayarak hayatına son veren kişinin henüz neden atladığı belli olmadı. Olay yerine sevk edilen ekipleri sevk edildi. Beyoğlu'na bulunan Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.