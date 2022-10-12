GALATA KULESİ İNTİHAR VİDEOSU SANSÜRSÜZ İZLE | Galata intiharı son dakika atlayan adam kimdir, neden intihar etti?

Galata Kulesi'nde yaşanan intihar sonrası vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
GALATA KULESİ İNTİHAR EDEN KİM, NEDEN ATLADI?
Galata Kulesi'nden atlayarak hayatına son veren kişinin henüz neden atladığı belli olmadı. Olay yerine sevk edilen ekipleri sevk edildi. Beyoğlu'na bulunan Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.
Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı.