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Galata Kulesi intihar haberi! Galata Kulesi'nden bir erkek atlayarak yaşamına son verdi

Galata Kulesi intihar haberi! Galata Kulesi'nden bir erkek atlayarak yaşamına son verdi
12.10.2022 16:27 - Son Güncelleme: 12.10.2022 16:55

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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi'nden bir erkek atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde intihar eden kadının etrafındaki yoğun kalabalık göze çarptı.

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Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu erkek bir şahıs kulenin seyir terasına çıktı. Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin üzerinde kimlik çıkmadı
Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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