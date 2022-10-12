Fatih'te döner bıçaklı dehşet! Görgü tanıkları yaşananları anlattı

"ARKADAŞIMIZI O HALDE GÖRÜNCE DAYANAMADIK"

Kahvehanede otururken sesi duyunca hemen olay yerine gittiğini belirten Ahmet Toksoy, "Dışarıda otururken ses duyduk. Hemen gittik arkadaşımızı bileğini tutarken gördük. Kimin vurduğunu sorduk. Vuran kişi gayet çok sakin şekilde arabasına yaslanmış, kaçmıyordu. Arkadaşımızı o halde görünce biz dayanamadık. Aramızda arbede yaşandı. Vuran kişi o kadar rahat ki 'Ayıp olmuyor mu? Bu kadar insan üzerime geliyorsunuz' diyordu. Biz koşarak yanına gittiğimiz zaman kendisi yerdeydi. Kan sulandırıcı kullandığı için kanı da durmuyordu. Havlu ile tampon yaptılar. Biz orada vuran kişi ile ilgilendik. Bıçağı arabasının koltuğuna saklamıştı. Döner bıçağıydı, başına da havlu sarmıştı. Her türlü olaya tedbirli geziyormuş demek" diye konuştu.