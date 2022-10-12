Fatih'te döner bıçaklı dehşet! Görgü tanıkları yaşananları anlattı

Fatih'te üç gün önce yol kenarında hurda toplanan çek çek arabasını çekmesini isteyen otomobil sürücüsü Şeyhmus Aykurt'a döner bıçağıyla saldırdıktan sonra tutuklanan ve 9 yıla kadar hapsi istenen 42 yaşındaki kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar'a müdahale eden esnaf yaşananları anlattı. Olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen Volkan Aksoy, "Döner bıçağını tuttum, polis gelince polis verdim. O sinirle hemen herkesi çağırdım" dedi. Kahvehanede otururken sesi duyunca hemen olay yerine gittiğini belirten Ahmet Toksoy, "Arkadaşımızı o halde görünce biz dayanamadık. Aramızda arbede yaşandı. Vuran kişi o kadar rahat ki 'Ayıp olmuyor mu? Bu kadar insan üzerime geliyorsunuz' diyordu. Biz orada vuran kişi ile ilgilendik" diye konuştu.
Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti. Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı. Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından kendi arabasıyla hastaneye götürüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı. Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Olaya müdahale eden esnaf yaşananları anlattı.