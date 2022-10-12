Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını pompalı tüfekle vurdu!

Olay sonrası hareket geçen polis, kadının uzaktan akrabası olan ve aralarında boşanma konusu yüzünden husumet bulunan M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

M.T.'nin pazar arabası ile giden Gazele Aktaş'ı takip etmesi, tüfekle vurduktan sonra kaçması ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.