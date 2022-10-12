Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını pompalı tüfekle vurdu!

Antalya'da M.T., boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu Gazele Aktaş'ı (67) sokak ortasında vurarak ağır yaraladı.
POMPALI TÜFEKLE VURDU
Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6039 Sokak'ta meydana geldi. Semt pazarında ikinci el kıyafet satan ve pazar arabası ile kızının evine doğru yürüyen Gazele Aktaş'ı takibe alan M.T., önce tartışıp sonra pompalı tüfeği doğrultu.
Aktaş'ın da tuğla ve taş parçası attığı M.T., tüfeği art arda ateşledi.
AĞIR YARALANDI
Göğüs ve ayak bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Aktaş, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.