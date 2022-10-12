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    • Yaşam
    • 12.10.2022 17:21
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    • 12.10.2022 17:22
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    Boşanma yüzünden husumetli olduğu akrabasını pompalı tüfekle vurdu!

    Son dakika haberleri... Husumetlisini sokak ortasında vurdu! Antalya'da M.T. isimli bir şahıs boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu Gazele Aktaş'ı (67) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

    Husumetliye pompalı!

    Antalya'da M.T., boşanma konusu nedeniyle husumetli olduğu Gazele Aktaş'ı (67) sokak ortasında vurarak ağır yaraladı.

    POMPALI TÜFEKLE VURDU
    Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6039 Sokak'ta meydana geldi. Semt pazarında ikinci el kıyafet satan ve pazar arabası ile kızının evine doğru yürüyen Gazele Aktaş'ı takibe alan M.T., önce tartışıp sonra pompalı tüfeği doğrultu.

    Aktaş'ın da tuğla ve taş parçası attığı M.T., tüfeği art arda ateşledi.

    AĞIR YARALANDI
    Göğüs ve ayak bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Aktaş, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay sonrası hareket geçen polis, kadının uzaktan akrabası olan ve aralarında boşanma konusu yüzünden husumet bulunan M.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        M.T.'nin pazar arabası ile giden Gazele Aktaş'ı takip etmesi, tüfekle vurduktan sonra kaçması ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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