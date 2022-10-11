TÜGVA binasına bombalı saldırı olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

DİJİTAL MATERYALLERDE ŞİFRELEME YAPMIŞ

İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ardından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın açıklamalarını eylem talimatı olarak gören örgütlerin birleşerek Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni (HBDH) kurdukları, TÜGVA temsilciliğine yapılan eylemi de bu hareket tarafından üstlenildiği vurgulandı. Şüpheli Besra Yalçın'ın ise Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, bu örgütün de HBDH çatısı altında olduğu belirtildi. Ele geçen dijitalin yapılan incelesinde şüpheli Yalçın tarafından bizzat alınan notlarda, kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, adliyeler, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıkları, askeri alanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik tarih ve saat ayrıntılarıyla birlikte keşif çalışması yaptığı da ifade edildi.