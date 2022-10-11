İstanbul’da Bayburtspor 1918 SK ile Bilecik 1969 SK arasında silahlı saldırı

TARAFTARLARI TAŞIYAN OTOBÜSE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

İki takım taraftarının karıştığı kavgada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Maçı 4-3 kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldığı sırada, rakip takım taraftarlarından birkaç kişi, otobüsün ön ve yan camlarını taşla kırdı. Bu sırada silahlı bir kişi, ilerlemeye çalışan otobüsü hedef alarak 6 el ateş etti.