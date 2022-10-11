Eşi Hatice'yi öldürüp PKK’ya katılmak isteyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Sonrasında kendisini terör örgütü PKK'nın dağ kampına götürmesi için aracı bulmaya çalıştı ve bu süreçte kızın cenazesini evde bırakarak gitti.

Eğer bu adam kısa sürede yakalanmasıydı muhtemelen bu adam bir de dağa çıkarak Hatice Senem'in yanı sıra asker de şehit edecekti. Çok şükür hızlıca bulundu tutuklandı.