Eşi Hatice'yi öldürüp PKK’ya katılmak isteyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 23 yaşındaki eşi Hatice Senem'i işkence ederek öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 29 yaşındaki Mehmet Senem indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
HDP BİNASINA GİTMİŞTİ
Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde geçen yıl 24 Eylül'de meydana gelen olayda, eşi Hatice Senem'i gece boyunca ağır şekilde darp ve işkence uygulayarak öldüren Mehmet Senem, sabah evden çıktıktan sonra bölücü terör örgütüne katılmak için HDP Kocaeli binasına gitti.
CİNAYET ALETİ ELE GEÇİRİLDİ
Parti binasından çıkan Mehmet Senem gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60 santimetre uzunluğunda sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve elektroşok cihazı ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Senem hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.
KASTİ BİR ŞEY YAPMADIM
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, ağabeyi Yusuf Kurban, avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Senem, "Kasti bir şey yapmadım" dedi.
İNDİRİM UYGULANDI
Mahkeme heyeti, Mehmet Senem'i 'Eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek nitelikli insan öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Senem'in cezasına hiçbir indirim uygulamadı.
İÇİMİZE SU SERPİLDİ
Mahkeme çıkışında konuşan Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, "Birazcık da olsa içimize su serpildi, cani ağırlaştırışmış müebbetle yargılandı. Avukatımıza ve kadın örgütlerine çok teşekkür ederiz. İyi ki yüce adalet var. İyi ki hakimlerimiz indirim uygulamadı" dedi.