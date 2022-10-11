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    • Yaşam
    • 11.10.2022 15:56
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    • 11.10.2022 16:10
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    Eşi Hatice'yi öldürüp PKK’ya katılmak isteyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eşini işkence ederek öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmaya kalkan Mehmet Senem yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Senem'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezasına hiçbir indirim uygulamadı.

    Eşini canice öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 23 yaşındaki eşi Hatice Senem'i işkence ederek öldürdükten sonra bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 29 yaşındaki Mehmet Senem indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    HDP BİNASINA GİTMİŞTİ
    Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde geçen yıl 24 Eylül'de meydana gelen olayda, eşi Hatice Senem'i gece boyunca ağır şekilde darp ve işkence uygulayarak öldüren Mehmet Senem, sabah evden çıktıktan sonra bölücü terör örgütüne katılmak için HDP Kocaeli binasına gitti.

    CİNAYET ALETİ ELE GEÇİRİLDİ
    Parti binasından çıkan Mehmet Senem gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60 santimetre uzunluğunda sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve elektroşok cihazı ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI
    Gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Senem hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.

    KASTİ BİR ŞEY YAPMADIM

    Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, ağabeyi Yusuf Kurban, avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Senem, "Kasti bir şey yapmadım" dedi.

    İNDİRİM UYGULANDI
    Mahkeme heyeti, Mehmet Senem'i 'Eşe karşı canavarca hisle eziyet çektirerek nitelikli insan öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Senem'in cezasına hiçbir indirim uygulamadı.

    İÇİMİZE SU SERPİLDİ
    Mahkeme çıkışında konuşan Hatice Senem'in babası Hüseyin Kurban, "Birazcık da olsa içimize su serpildi, cani ağırlaştırışmış müebbetle yargılandı. Avukatımıza ve kadın örgütlerine çok teşekkür ederiz. İyi ki yüce adalet var. İyi ki hakimlerimiz indirim uygulamadı" dedi.

        ASKER ŞEHİT EDECEKTİ
        Hatice Senem'in ailesinin avukatı Pınar Eren şunları söyledi:
        Bu dosyada şöyle bir özellik var, sanık ilk önce çocuğunun bulunduğu ikametinde, eşini vücudunun yüzde 40'ı mosmor olacak şekilde darbettikten sonra, beyin kanaması geçirttikten sonra, vücudunun 5 farklı yerinden elektroşok uygulayıp akabinde boğazlayarak ölmesine sebep oldu.

        Sonrasında kendisini terör örgütü PKK'nın dağ kampına götürmesi için aracı bulmaya çalıştı ve bu süreçte kızın cenazesini evde bırakarak gitti.

        Eğer bu adam kısa sürede yakalanmasıydı muhtemelen bu adam bir de dağa çıkarak Hatice Senem'in yanı sıra asker de şehit edecekti. Çok şükür hızlıca bulundu tutuklandı.

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