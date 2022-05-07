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    • 07.05.2022 13:29
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    TÜGVA Temsilciliğine saldırı düzenleyen teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İki kez kıyafet değiştirmiş

    İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan teröristin, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın olay sonrası iki kez kıyafet değiştirdiği görülüyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.

    Teröristin görüntüleri ortaya çıktı!

    21 Nisan günü saat: 05.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı.

    B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda (5) adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklanmıştı.



    B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konulmuştu. Ayrıca eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu belirlenen K.Ç.'nin de gözaltına alındığı bildirilmişti.



    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan teröristin, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde saldırganın olay sonrası iki kez kıyafet değiştirdiği görülüyor.

        Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.

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