Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun çözüldü mü? Akbank kredi kartı sorunu bitti mi? Akbank sahibi kim?

Akbank kredi kartı olanlar bu sabah Akbank kredi kartlarından iki defa çekim yapıldığını gördü. Binlerce müşteri Akbank müşteri hizmetlerinden destek almaya çalışıyor. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre; kurumun kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi gibi problemler söz konusu. Hal böyleyken ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Akbank çöktü mü sistem arızası mı var sorusunun yanıtı ise kurumdan geldi. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Akbank'tan en son yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi paylaşıldı! İşte detaylar...
AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?
Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 8 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.
Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.
Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.
Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.
Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:
''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''
"KADEMELİ OLARAK ÇÖZÜLMEYE BAŞLANDI"
Bu açıklamanın ardından, Akbank Twitter hesabından son durumla ilgili bir paylaşım daha yapıldı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."