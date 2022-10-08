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    • Yaşam
    • 08.10.2022 17:45
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    • 08.10.2022 18:21
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    Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun çözüldü mü? Akbank kredi kartı sorunu bitti mi? Akbank sahibi kim?

    Akbank uygulaması ile ilgili sosyal medyada binlerce kullanıcı sabah saatleriyle paylaşıma başladı. Müşteriler uygulamada kullanılabilir bakiyelerinde gördüğü yanlış rakamlar sonrası kurumun açıklama yapmasını bekliyordu. Bu noktada ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar harcamalarının hatalı yazıldığını iddia ediyor. Peki, Akbank sistemi çöktü mü, sorun ne zaman düzelir? İşte detaylar.

    Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun çözüldü mü?

    Akbank kredi kartı olanlar bu sabah Akbank kredi kartlarından iki defa çekim yapıldığını gördü. Binlerce müşteri Akbank müşteri hizmetlerinden destek almaya çalışıyor. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre; kurumun kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi gibi problemler söz konusu. Hal böyleyken ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Akbank çöktü mü sistem arızası mı var sorusunun yanıtı ise kurumdan geldi. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Akbank'tan en son yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi paylaşıldı! İşte detaylar...

    AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?
    Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 8 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

    Bazı Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.

    Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.

    Bu sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Müşterilere de bu konuda bilgilendirme yapılmaya devam edildiği ifade edildi.

    Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

    ''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

    "KADEMELİ OLARAK ÇÖZÜLMEYE BAŞLANDI"
    Bu açıklamanın ardından, Akbank Twitter hesabından son durumla ilgili bir paylaşım daha yapıldı.

    Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

        Akbank sahibi kimdir?

        Suzan Sabancı Dinçer 1965 yılında Erol Sabancı ve Belkıs Sabancı çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. 28 Mart 2008 tarihinde Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Bu pozisyonundan önce Akbank Yönetim Kurulu'nda 11 yıl murahhas üye olarak görev yapmıştır.

        1989 yılında Akbank'ta hazine bölüm başkanı olarak görev alan Dinçer, 1994'de Akbank'ta hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığına atandı. 1997 yılında fon yönetimi ve uluslararası ilişkilerden sorumlu murahhas üye, 2000 yılında ise tüm konulardan sorumlu murahhas üye olarak yönetim kuruluna getirildi. 27 Mart 2015 tarihinde Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

        Dinçer, lisans öğrenimini İngiltere'deki Richmond Üniversitesi'nde finans ve uluslararası pazarlama üzerine yaptı. Ayrıca ABD'de Boston Üniversitesi'nden işletme dalında lisans üstü (MBA) dereceye sahiptir.

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