Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun çözüldü mü? Akbank kredi kartı sorunu bitti mi? Akbank sahibi kim?

Akbank kredi kartı olanlar bu sabah Akbank kredi kartlarından iki defa çekim yapıldığını gördü. Binlerce müşteri Akbank müşteri hizmetlerinden destek almaya çalışıyor. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre; kurumun kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi gibi problemler söz konusu. Hal böyleyken ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Akbank çöktü mü sistem arızası mı var sorusunun yanıtı ise kurumdan geldi. Konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Akbank'tan en son yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi paylaşıldı! İşte detaylar...