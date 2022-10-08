Trabzon'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobille yaya geçidinde çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde ehliyeti olmayan 17 yaşındaki G.K., idaresindeki otomobil ile kurs dönüşü öğrenci servisinden inen M.Ö.İ'ye yaya geçidinden karşıya geçmek isterken çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.