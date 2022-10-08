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    • Yaşam
    • 08.10.2022 19:10
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    • 08.10.2022 19:10
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    Trabzon'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobille yaya geçidinde çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ehliyeti olmayan 17 yaşındaki G.K., yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki M.Ö.İ'ye çarptı. M.Ö.İ., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    7 yaşındaki çocuk ehliyetsiz sürücü kurbanı oldu

    Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tanjant Caddesi'nde ehliyeti olmayan 17 yaşındaki G.K., idaresindeki otomobil ile kurs dönüşü öğrenci servisinden inen M.Ö.İ'ye yaya geçidinden karşıya geçmek isterken çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. M.Ö.İ, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, olayla ilgili otomobil ile öğrenci servisinin sürücülerini gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Trabzon'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobille yaya geçidinde çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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