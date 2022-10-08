Eşini ve çocuğunu öldürdü: Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Ankara'da eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir şahıs, gizlice girdiği evdeki eşini ile çocuğunu silah ve bıçakla öldürdü. Memleketi Konya'ya kaçtığı esnada yakalanacağını anlayan saldırgan şahıs intihar etti. Korkunç olaya şahit olan mahalle sakinleri ise dehşete düşüren o anları anlattı.

BALKONDAN GİZLİCE GİRDİ

Dün sabah saat 04.30 sırlarında Sincan ilçesi Fatih Mahallesi Kaymak Sokak'ta bulunan bir apartmanda H.K., içerisinde boşanma aşamasındaki eşinin ve çocuklarının yaşadığı eve balkondan gizlice girerek eşi Bahtınur K.'ye saldırdı. Eşine silah ve bıçakla saldıran cani koca, evden kaçmaya çalışan kızı Havvanur K.'ye de bıçak ve silahla saldırdı. Toplam 3 el silah sesinin duyulduğu olayda talihsiz anne ve kızı oldukları yerde hayatlarını kaybetti.

YAŞAMINA SON VERDİ

Memleketi Konya'ya kaçtığı esnada yakalanacağını anlayan saldırgan şahıs ise intihar ederek yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden anne ve kız, memleketleri Konya'da toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı. Çiftin evde bulunan diğer iki çocuğunun ise kendilerini odaya kilitleyerek saldırıdan kurtulduğu ileri sürüldü.