8 Ekim 2022 Akbank banka sistemi uygulaması neden çöktü? Akbank'ta bugün ne oldu? Akbank mobil düzeldi mi? AKBANK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Sabah saatlerinden itibaren Akbank mobil uygulamasının binlerce müşterisi sorun yaşadı, müşteri hizmetleri hatları kilitlendi. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank uygulamasını kullanmak isteyen çoğu vatandaş kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi problemiyle karşı karşıya kaldı. Akbank'ın hacklenip hacklenmediği de en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. "Akbank uygulaması çöktü mü", "Ne zaman düzelecek", "Müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır" soruları arama trendlerine girerken, Akbank'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Akbank'ın sosyal medya hesabı üzerinden saatler sonra yapılan ilk açıklamada şöyle denildi:

''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

AKBANK'TAN AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA

Akbank müşterilerinin yoğun soruları ve arama trendlerindeki endişeler üzerine Akbank Twitter hesabından son durumla ilgili bir paylaşım daha yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."

Gün boyunca Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetleri üstünde problem yaşandı. Pek çok müşteri sosyal medya hesapları üstünden mağduriyetlerini dile getirirken Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalıştı.. Yaşanan bozukluğun sonrasında ise "Akbank programı çöktü mü, ne vakit düzelir?" soruları gündeme geldi. Kurum, Akbank mobil programı ve internet bankacılığı problemine dair açıklama yaptı.