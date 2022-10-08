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    • 08.10.2022 18:31
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    8 Ekim 2022 Akbank banka sistemi uygulaması neden çöktü? Akbank'ta bugün ne oldu? Akbank mobil düzeldi mi? AKBANK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Sabah saatlerinden itibaren Akbank mobil uygulamasının binlerce müşterisi sorun yaşadı, müşteri hizmetleri hatları kilitlendi. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank uygulamasını kullanmak isteyen çoğu vatandaş kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi problemiyle karşı karşıya kaldı. Akbank'ın hacklenip hacklenmediği de en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. "Akbank uygulaması çöktü mü", "Ne zaman düzelecek", "Müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır" soruları arama trendlerine girerken, Akbank'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

    takvim.com.tr
    8 Ekim 2022 Akbank uygulaması neden çöktü? Akbank banka sistemi çöktü mü?

    Sabah saatlerinden itibaren Akbank mobil uygulamasının binlerce müşterisi sorun yaşadı, müşteri hizmetleri hatları kilitlendi. 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Akbank uygulamasını kullanmak isteyen çoğu vatandaş kredi kartlarında yanlış bakiye gösterimi problemiyle karşı karşıya kaldı. Akbank'ın hacklenip hacklenmediği de en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. "Akbank uygulaması çöktü mü", "Ne zaman düzelecek", "Müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır" soruları arama trendlerine girerken, Akbank'tan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

    Akbank'ın sosyal medya hesabı üzerinden saatler sonra yapılan ilk açıklamada şöyle denildi:

    ''Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.''

    AKBANK'TAN AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA

    Akbank müşterilerinin yoğun soruları ve arama trendlerindeki endişeler üzerine Akbank Twitter hesabından son durumla ilgili bir paylaşım daha yapıldı.

    Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."

    Gün boyunca Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetleri üstünde problem yaşandı. Pek çok müşteri sosyal medya hesapları üstünden mağduriyetlerini dile getirirken Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalıştı.. Yaşanan bozukluğun sonrasında ise "Akbank programı çöktü mü, ne vakit düzelir?" soruları gündeme geldi. Kurum, Akbank mobil programı ve internet bankacılığı problemine dair açıklama yaptı.

    Akbank'ta neler oluyor? Akbank mobilde sorun mu var?

    Bir sosyal medya kullanıcısının konu ile ilgili paylaşımına kurum tarafından verilen yanıt şu şekilde: "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

    Akbank'da problem olduğunu yetkililer bağlamında açıklama yapılmadığı sürece net olarak kavramak pek olası değildir. Akbank'ta problem yaşayan kullanıcıların hata raporu gönderen bir vasıta üstünde yer alan grafikleri inceleyerek, son 24 saatte Akbank uygulaması üstünde yaşanan problemları kavramak olası.

        Sorun devam ettiği takdirde bankanın müşteri hizmetlerini arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numarası, kullanıcı kodu ve mobil şifre ile hizmet alınabilmektedir. Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

        Akbank müşteri hizmetleri

        444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi yardımıyla tuşlama yapmadan, gerçekleştirmek dilediğiniz prosedürü birkaç sözcük ile belirterek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha çoğu prosedürünizi sesli cevap sisteminde tamamlayabilirsiniz.

        Aynı numara ile Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilirsiniz.
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        Haberler Güncel 8 Ekim 2022 Akbank banka sistemi uygulaması neden çöktü? Akbank'ta bugün ne oldu? Akbank mobil düzeldi mi? AKBANK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
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