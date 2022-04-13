SON DAKİKA: Ümitcan Uygun 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu evinde ölü bulunmuştu

Bu kapsamda, şüpheli Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", tutuksuz şüpheliler Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.