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    • Yaşam
    • 07.10.2022 22:43
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    • 07.10.2022 22:47
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    Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'nden havalanan Rus Maksim Kuzin, kayalıklara düştü. Bölgeye sevk edilen JAK ve UMKE ekipleri Kuzin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Kayalıklara düşen paraşütçü hayatını kaybetti

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü yaşamını yitirdi.

    Maksim Kuzin, yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'nden Babadağ'ın bin 200 metredeki pistine çıktı.


    Hazırlıkların ardından kalkış yapan Kuzin, bir süre sonra kayalıklara düştü.

    JAK VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
    İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ile UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Rus paraşütçünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



    Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Kuzin'in cenazesi taşınamadı.

    Bunun üzerine olay yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri yönlendirildi.

    Ekiplerce helikoptere alınan Rus paraşütçünün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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    Haberler Yaşam Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti
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