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    • Yaşam
    • 07.10.2022 10:55
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    • 07.10.2022 17:41
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    CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi doktor darbetti!

    CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, kansere yakalanan ağabeyinin başka bir hastaneye nakli için ambulans istedi. Hastanın son evrede olduğu ve yapacak bir şeyin kalmadığı belirtilerek ambulans verildi. Çıkan tartışma sonrası CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a saldırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Ethem Karakoç savcılıktan serbest bırakılırken, kardeşi hakkında adli kontrol kararı verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Doktor darbeden CHP’li başkan hakkında flaş karar

    CHP Hakkari Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi Yusuf Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a saldırıda bulunarak darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

    İddiaya göre olay şöyle gelişti; Ethem Karakoç'un kansere yakalanan ağabeyi Ekrem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Ethem Karakoç, başka bir hastaneye nakletmek için hastaneden ambulans istedi.

    Ancak hastanın kanserin son evresinde olduğu ve yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle ambulans verilmedi. Ekrem Karakoç ise ertesi gün 29 Eylül'de hayatını kaybetti.

            Polis merkezine giden 2 kardeş, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. CHP İlçe Başkanı Ethem Karakoç savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kardeşi adli kontrol şartıyla salıverildi.

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