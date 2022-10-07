Tartıştığı sürücüye hakaretler yağdırdı, yetmedi ezmeye kalktı

Maltepe'de iş makinesi taşıyan TIR şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip küfür ve hakaretler etti. Daha sonra TIR'a binen şoför, geri geri gelerek otomobili ezmeye çalıştı.
KORNA BASARAK UYARDI
Geçen salı günü saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde; sürücü Erdem Kuz, annesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığı iddia eden TIR şoförüne korna basarak uyarmak istedi.
HAKARETLER YAĞDIRDI
Bunun üzerine TIR şoförü ile otomobil sürücüsü Erdem Kuz arasında gerginlik yaşandı. TIR şoförü, otomobilin önünü keserek küfür ve hakaretler etmeye başladı.
GERİ GELİP EZMEYE ÇALIŞTI
TIR şoförü tekrar aracına binip, geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalıştı. Otomobildekiler büyük korku yaşarken, TIR şoförü olay yerinden ayrıldı.