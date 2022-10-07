Tartıştığı sürücüye hakaretler yağdırdı, yetmedi ezmeye kalktı

Sürücü Erdem Kuz'un kendisine küfür ve hakaretler ederek ezmeye çalışan TIR şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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