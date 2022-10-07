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    • Yaşam
    • 07.10.2022 10:01
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    • 07.10.2022 11:26
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    Tartıştığı sürücüye hakaretler yağdırdı, yetmedi ezmeye kalktı

    Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen TIR şoförü küfür ve hakaretler yağdırdı. Bir türlü sakinleşemeyen TIR şoförü, geri geri sürdüğü aracıyla, tartışığı sürücü ve annesinin bulunduğu otomobili ezmeye kalktı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    TIR şoförü tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı

    Maltepe'de iş makinesi taşıyan TIR şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip küfür ve hakaretler etti. Daha sonra TIR'a binen şoför, geri geri gelerek otomobili ezmeye çalıştı.

    KORNA BASARAK UYARDI
    Geçen salı günü saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde; sürücü Erdem Kuz, annesiyle birlikte trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığı iddia eden TIR şoförüne korna basarak uyarmak istedi.

    HAKARETLER YAĞDIRDI
    Bunun üzerine TIR şoförü ile otomobil sürücüsü Erdem Kuz arasında gerginlik yaşandı. TIR şoförü, otomobilin önünü keserek küfür ve hakaretler etmeye başladı.

    GERİ GELİP EZMEYE ÇALIŞTI
    TIR şoförü tekrar aracına binip, geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalıştı. Otomobildekiler büyük korku yaşarken, TIR şoförü olay yerinden ayrıldı.

        PLAKAYI SÖKTÜ
        Cep telefonu ile görüntülendiğini anlayan şoförün, TIR'ın plakasını söktüğü görüldü.

        Sürücü Erdem Kuz'un kendisine küfür ve hakaretler ederek ezmeye çalışan TIR şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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