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    Rüya değil gerçek! Mersin'de kadın şube müdürü, erkek mühendise cinsel tacizde bulundu

    Kadın şube müdürü, erkek mühendise cinsel tacizde bulundu. Mağdur, ses kaydını mahkemeye kanıt olarak sundu. Kaydın montaj olduğunu söyleyen sanık, “Ben rüyamda cinsel tacize uğrayan bir kadını anlatmıştım” diye kendini savundu.

    Rüya değil gerçek

    Mersin'de 2 yıl önce sıra dışı bir olay yaşandı. Ziraat mühendisi Ç.D., İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapmaya başladıktan sonra, kadın şube müdürü H.C. tarafından sözlü ve fiziki olarak cinsel tacize maruz kaldığını söyleyerek amirlerine şikayet etti. Uğradığı tacizi ispatlayabilmek için görüşmeleri de kaydetti. Müdür tarafından uzak bir ilçede görevlendirildi.



    PSİKOLOJİM BOZULDU
    Maruz kaldığı taciz nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Ç.D, aylardır görev yerine dönmeyi beklediğini söyledi. Hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle dava açılan H.C. ise "Konuşma kaydındaki ses benimdir, ses kaydını kesip biçmiştir. Benim bu ses kaydım cinsel amaçlı değildir, ben rüyamda cinsel tacize uğrayan bir kadını anlatmıştım" diye kendisini savunmaya çalıştı.

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