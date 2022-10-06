Rüya değil gerçek! Mersin'de kadın şube müdürü, erkek mühendise cinsel tacizde bulundu

Mersin'de 2 yıl önce sıra dışı bir olay yaşandı. Ziraat mühendisi Ç.D., İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapmaya başladıktan sonra, kadın şube müdürü H.C. tarafından sözlü ve fiziki olarak cinsel tacize maruz kaldığını söyleyerek amirlerine şikayet etti. Uğradığı tacizi ispatlayabilmek için görüşmeleri de kaydetti. Müdür tarafından uzak bir ilçede görevlendirildi.