Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum
Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan H.C. genç mühendis Ç.D.'yi gözüne kestirdi. Genç adamı şu sözlerle taciz etti: "Seks hayatın nasıl gidiyor? Beni nasıl buluyorsun? Çok fazla cinsel tecrübem var, senden etkileniyorum." Müdür hakkında 5 yıl hapis istendi. İşte ağızları açık bırakan olayın ayrıntıları...
05.10.2022 14:35 - Son Güncelleme: 05.10.2022 14:35
Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce davanın ilk duruşmasına katılan sanık H.C. savunmasında iddiaları kabul etmeyerek şunları söyledi:
"CİNSEL SORULAR SORMADIM"
"Müştekiyle arkadaş olarak yakınlaşmamız oldu. Aynı evde bulunduk, birlikte bulunduğumuz süre zarfında müştekiye karşı cinsel herhangi bir eylemde bulunmadım. Kendisine makam odasında müştekiye cinsel ve özel hayatı ile alakalı sorular sormadım, bu şekilde konuşmalarımız olmadı.