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Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum

Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan H.C. genç mühendis Ç.D.'yi gözüne kestirdi. Genç adamı şu sözlerle taciz etti: "Seks hayatın nasıl gidiyor? Beni nasıl buluyorsun? Çok fazla cinsel tecrübem var, senden etkileniyorum." Müdür hakkında 5 yıl hapis istendi. İşte ağızları açık bırakan olayın ayrıntıları...

05.10.2022 14:35 - Son Güncelleme: 05.10.2022 14:35
Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum

Kadın müdür, genç mühendisi taciz etti. Mide bulandıran olay Mersin'de meydana geldi. Mühendisin şikayeti üzerine savcılık tarafından düzenlenen iddianamede H.C., için cinsel taciz suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce davanın ilk duruşmasına katılan sanık H.C. savunmasında iddiaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum

"CİNSEL SORULAR SORMADIM"
"Müştekiyle arkadaş olarak yakınlaşmamız oldu. Aynı evde bulunduk, birlikte bulunduğumuz süre zarfında müştekiye karşı cinsel herhangi bir eylemde bulunmadım. Kendisine makam odasında müştekiye cinsel ve özel hayatı ile alakalı sorular sormadım, bu şekilde konuşmalarımız olmadı.

Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum

Özel hayatı ile ilgili olan çocukluğundan bu yana olan hayatını müşteki bana anlatıyordu, cinsel birliktelik teklifim olmadı, cinsel içerikli sohbetim olmadı.

Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum

Müşteki 1 yıl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunduğumu söylüyor, her odama girdiğinde ses kaydını aldığını söylüyor ancak elinde 1 tane ses kaydı vardır, konuşma kaydındaki ses benimdir, ses kaydını kesip biçmiştir.

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