Kadın müdür genç mühendisi taciz etti: Seks hayatın nasıl? Çok fazla cinsel tecrübem var! Senden etkileniyorum

"CİNSEL SORULAR SORMADIM"

"Müştekiyle arkadaş olarak yakınlaşmamız oldu. Aynı evde bulunduk, birlikte bulunduğumuz süre zarfında müştekiye karşı cinsel herhangi bir eylemde bulunmadım. Kendisine makam odasında müştekiye cinsel ve özel hayatı ile alakalı sorular sormadım, bu şekilde konuşmalarımız olmadı.