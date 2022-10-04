Müzisyen Onur Şener istek parça yüzünden katledildi! Geriye babasını kaybeden Ceylan'ın gözyaşları kaldı

Türkiye, pazar akşamı yaşanan vahşetle sarsıldı! Bir müzisyen, sırf istenen şarkıyı bilmediği için saldırıya uğradı. Hayattan koparıldı. Acı olayın adresi Ankara'ydı. Sevilen müzisyen Onur Şener, Çayyolu'ndaki bir mekanda sahne aldı. Eğlenen bir grubun istediği şarkıyı bilmediğini söylemesi üzerine gerilim arttı! Gruptan üç kişi, müzisyenle tartıştı. Kavgayı çalışanlar ve diğer müşteriler ayırdı. Ancak söz konusu grup hızını alamadı. Evine gitmek için mekandan ayrılan Onur Şener'e cam şişelerle saldırdı! Şah damarı kesilen müzisyen, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Korkunç cinayetle ilgili Ali Gündüz, İlker Karakaş, Semih Soyalp, Jale E. ve Gözde G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali Gündüz'ün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bürokrat, İlker Karakaş'ın müfettiş, Semih Soyalp'ın ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) mühendis olduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Caniler, Emniyet'te ifadelerinde birbirlerini suçladı. Ali Gündüz ve Semih Soyalp, Onur Şener'i İlker Karakaş'ın öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını anlattı. İlker Karakaş ise şaşkınlık yarattı. "Şener'i ben öldürmedim. Kim yaptı bilmiyorum" savunması yaptı.
KANLAR İÇİNDEYDİ
Müzisyen Onur Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, saldırı anını anlattı. "Onur'un şah damarı kesilmiş. Kanı durdurmaya çalıştılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI
Onur Şener'in ölüm haberi, sosyal medyayı salladı. Katıldığı bir yarışmada, birlikte şarkı söylediği Hadise, genç müzisyeni andı. "Çok üzgünüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadesini kullandı.
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