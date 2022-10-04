Müzisyen Onur Şener istek parça yüzünden katledildi! Geriye babasını kaybeden Ceylan'ın gözyaşları kaldı





TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI

Onur Şener'in ölüm haberi, sosyal medyayı salladı. Katıldığı bir yarışmada, birlikte şarkı söylediği Hadise, genç müzisyeni andı. "Çok üzgünüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadesini kullandı.

Özgün: Bir hiç uğruna kızından, ailesinden koparıldı.

Ayla Çelik: Bu nasıl kötülük? Nasıl cahillik. Bu nasıl vahşet?

Pınar Altuğ Atacan: En ağır cezayı alsınlar...

Soner Arıca: Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta olmalı.



ÖMER ÇETİN - DILHAN DUMANOĞLU - İLKER GEZİCİ

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