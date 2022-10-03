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    • Yaşam
    • 04.10.2022 00:57
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    • 04.10.2022 00:58
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    Doç. Dr. Nedim Urhan yaşamını yitirdi

    Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yanında yer alan ve İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan hayatını kaybetti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Urhan için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Doç. Dr. Nedim Urhan yaşamını yitirdi

    Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yanında yer alan ve İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan hayatını kaybetti.

    CENAZE PROGRAMI
    Urhan'ın cenazesi 4 Ekim Salı günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Karacaahmet aile mezarlığına defnedilecek.



    KABAKTEPE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı paylaşımda "Yaptığı ilmi çalışmaların yanında, yetiştirdiği talebelerle ve mümtaz kişiliği ile hepimize örnek olan Nedim Urhan Hoca'ma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    NEDİM URHAN KİMDİR?
    Doç. Dr. Nedim Urhan 1935 Artvin doğumludur. ilk öğrenimini burada tamamlayan Nedim Urhan, İmam Hatip Okulunu okumak üzere uzun ve zahmetli bir yolculukla İstanbul'a gelerek ilk İmam Hatip talebei ldu.

    İmam Hatip Okulu ile Birlikte büyük üstadlardan Ali Haydar Efendi,Gönenli Mehmet Efendi,Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden Hafızlık, Fıkıh, Akaid, Hadis, Aşere Takrip ve Arapça İlimlerini'de almıştır.

    Akabinde Yüksek İslam Enstütüsünü tamamlayarak Türkiyenin çeşitli illerinde İmam hatiplik ve öğretmenlik yapmış daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atanmıştır. 2002 yılında üniversiteden emekli olmuştu.

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