Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.10.2022 23:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 23:20
    ABONE OL

    İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü

    İzmir'in Selçuk ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, evde bulduğu silahla oynarken, silahın ateş alması sonucu merminin isabet ettiği 11 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti.

    12 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki kuzenini vurdu

    Silahla yaralanma ihbarı üzerine Atatürk Mahallesi 1026 Sokak'ta L.A'ya ait ikamete, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ekipler evde yaptığı incelemede M.Ç'nin (11) silahla başından vurularak öldüğünü belirledi.



    Evde arama yapan ekipler, biri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca buldu.

    İddiaya göre olay, M.Ç'nin akrabası olduğu öğrenilen H.A. (12) ile evde buldukları ve şakalaştıkları silahın ateş alması sonucu meydana geldi.



    M.Ç'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili H.A. ile evde bulunanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Yaşam İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken 11 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü
        SON DAKİKA