CHP'li İzmir belediyesinin tuvalet aymazlığı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti şimdi de girmek yasak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Konak ve Karşıyaka Tramvay istasyonlarında tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını karşılamak amacıyla Köprü Durağı'nda karşıdan karşıyla geçmek isteyen 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Hülya Onaylı, 20 Eylül'de bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.