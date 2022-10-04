CHP'li İzmir belediyesinin tuvalet aymazlığı! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti şimdi de girmek yasak

Konak tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'nın 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi nihayet harekete geçti.
10 istasyona seyyar tuvalet yerleştirildi ancak tuvaletlerin üzerinde 'Servis dışı. Lütfen kullanmayınız' yazıları dikkat çekti. İsminin açıklanmasını istemeyen istasyon görevlileri; "Pazar günü gelip tuvaletleri koydular ama kapıları kilitli. Şu an tuvaletler kullanım dışı. Ne zaman devreye girecek bilmiyoruz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Konak ve Karşıyaka Tramvay istasyonlarında tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını karşılamak amacıyla Köprü Durağı'nda karşıdan karşıyla geçmek isteyen 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Hülya Onaylı, 20 Eylül'de bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.