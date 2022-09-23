İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden CHP'li Tunç Soyer’e tepki: Bunun hesabını kim verecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Konak Tramvayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve istasyonda tuvalet olmadığı için ihtiyacını gidermek amacıyla yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu ölen Hülya Onaylı'nın (40) ailesi, cenazeye katılan Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi 2017'de hizmete açtığı tramvay istasyonunda çalışanlar için tuvalet yapmayı unuttu.
İstasyonlarda tek başına görev yapan bazı kadın güvenlik görevlileri görev yerlerinden ayrılamadıkları için altlarına bez bağlamak zorunda kaldı. Bazıları da tuvalet ihtiyaçlarını çevredeki işyerlerinden sağlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl özellikle kadın güvenlik görevlilerinin karşı karşıya kaldığı durum haberlerle kamuoyunun gündemine taşınmıştı ama hiçbir adım atılmadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı METRO A.Ş yönetiminin çalışanların bu taleplerini geri çevirmesi bir cana mal oldu. Konak Köprü durağında görev yapan kadın güvenlik görevlisi Hülya Onaylı (40), önceki gün tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.