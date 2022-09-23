İhmal kurbanı Hülya’nın ailesinden CHP'li Tunç Soyer’e tepki: Bunun hesabını kim verecek?

Abla Semra Şengül de "5 senedir oraya bir tuvalet yapılsın diye yalvarıp yakarıyorlar. Sizin ihmaliniz yüzünden iki tane küçücük çocuk anasız kaldı. Ne yapacağız biz şimdi? Tramvay istasyonlarında çalışanlar tuvalet yapılsın diye belediyeye dilekçe vermiş, gazeteler haber yapmış. Niye duyarsız kaldınız. Bu nasıl vicdansızlık. O idarecilerin özel tuvaletleri var. Bu nasıl bir ayrımcılık. İşçiyiz diye ölelim mi?" diye bağırdı.

İŞ CİNAYETİNDE ÖLDÜ

Hülya Onaylı'nın diğer bir ablası Berna Özen de "Benim kardeşim trafik kazasında değil iş cinayetinde öldü" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Hülya Onaylı, gözyaşları arasında Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.