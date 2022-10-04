1 ÖLÜ 5 YARALI Diyarbakır 'dan yola çıkan ve Denizli'ye nar toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan 72 ADD 133 plakalı minibüs, aynı yönde giden 31 YF 454 plakalı tıra arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza TEM otoyolu Tarsus- Pozantı istikameti Gülek Tüneli bölgesinde yaşandı.

Mersin 'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda feci bir kaza meydana geldi.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var