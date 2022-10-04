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    • Yaşam
    • 04.10.2022 08:58
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    • 04.10.2022 09:00
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    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

    Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çaptı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Feci kaza! 1 ölü 5 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda feci bir kaza meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, kaza TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli bölgesinde yaşandı.

    1 ÖLÜ 5 YARALI
    Diyarbakır'dan yola çıkan ve Denizli'ye nar toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan 72 ADD 133 plakalı minibüs, aynı yönde giden 31 YF 454 plakalı tıra arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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    Kuruluş Osman
    Haberler Yaşam Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
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