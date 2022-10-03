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    • Yaşam
    • 03.10.2022 11:54
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    • 03.10.2022 11:54
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    Kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı

    Kırklareli'de kaza bölgesinde yol güvenliği için önlemler almaya çalışan jandarma ekiplerine yoldan geçen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1’i ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıdemli Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

    Kırklareli’de feci kaza: 1 uzman çavuş şehit

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

    KAZA BÖLGESİNDE TEDBİR ALDILAR
    A.A. idaresindeki 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ekipler trafik güvenliği amacıyla bölgede tedbir aldı.

    Bu sırada K.S. yönetimindeki 39 SK 997 otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit (42) ile Ekrem Kılıç'a çarptı.

    Kazada uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç yaralandı.

    YARALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
    Uzman çavuşlar ile diğer kazada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Cerit, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
        HangiKredi
        Haberler Yaşam Kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı
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