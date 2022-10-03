Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.10.2022 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 11:05
    ABONE OL

    Hakimden şok hareket! Önce eşini ardından kendini vurdu

    Son dakika haberi | Adalet Bakanlığında Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, yaşadığı lojmanda henüz bilinmeyen bir nedenle önce eşini ardından kendisini vurarak intihar etti.

    Hakimden şok hareket! Önce eşini ardından kendini vurdu

    Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün önce karısını sonra da kendini vurarak intihar etti. Yaşanan olayda Tüzün ve karısı hayatını kaybetti.

    Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan Tüzün, Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce karısını vurdu sonra da intihar etti.

    Yaşanan olayda Serkan Tüzün ve eşi İlksen Tüzün hayatını kaybetti. Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenilirken, daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün son yapılan görevlendirmeyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan Tüzün ve eşi İlksen Tüzün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Yaşam Hakimden şok hareket! Önce eşini ardından kendini vurdu
        SON DAKİKA