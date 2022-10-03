Köpeğin mesanesinden çıkanlar şoke etti! Tam 55 parça

Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık ancak normalde 2-3 taneye rastlıyorduk. Bu taşlar, hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi vücudunda kendi kendine oluşabiliyor. 'Biber', şu an eski sağlığına kavuştu" dedi.