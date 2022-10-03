Köpeğin mesanesinden çıkanlar şoke etti! Tam 55 parça

Adana'da, idrarını kanlı yaptığı için sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülen, 'Biber' isimli Terrier cinsi köpeğin mesanesinden çıkan şaşkına çevirdi.
KÖPEĞİN MESANESİNDEN 55 PARÇA TAŞ ÇIKTI
3 yaşındaki köpeği 'Biber'in son 1 aydır idrarını kanlı yaptığını fark eden Hakan Boloğlu köpeğini veteriner kliniğine götürdü.
Röntgen çekilen 'Biber'in mesanesinde, irili ufaklı 55 parça taş bulunduğu belirlendi. 'Biber'in mesanesindeki taşlar, başarılı operasyon sonucu çıkarıldı.
Operasyon hakkında bilgi veren veteriner hekim Serdar Sayar şunları söyledi;
"15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Yaklaşık 1,5-2 santimlik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık.