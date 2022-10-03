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    • Yaşam
    • 03.10.2022 13:44
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    • 03.10.2022 13:44
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    Köpeğin mesanesinden çıkanlar şoke etti! Tam 55 parça

    Adana'da Terrier cinsi köpeğin mesanesinden çıkanlar şoke etti. 1 aydır idrarını kanlı yapan köpeğin röntgen çekilen mesanesinde, irili ufaklı 55 parça taş bulunduğu belirlendi.

    Köpeğin mesanesinden çıkanlar şoke etti!

    Adana'da, idrarını kanlı yaptığı için sahibi tarafından veteriner kliniğine götürülen, 'Biber' isimli Terrier cinsi köpeğin mesanesinden çıkan şaşkına çevirdi.

    KÖPEĞİN MESANESİNDEN 55 PARÇA TAŞ ÇIKTI
    3 yaşındaki köpeği 'Biber'in son 1 aydır idrarını kanlı yaptığını fark eden Hakan Boloğlu köpeğini veteriner kliniğine götürdü.

    Röntgen çekilen 'Biber'in mesanesinde, irili ufaklı 55 parça taş bulunduğu belirlendi. 'Biber'in mesanesindeki taşlar, başarılı operasyon sonucu çıkarıldı.

    Operasyon hakkında bilgi veren veteriner hekim Serdar Sayar şunları söyledi;

    "15 tane 2,5 santim iriliğinde, 40 tane de nohut büyüklüğünde taş çıkardık. Yaklaşık 1,5-2 santimlik bir kesiyle bütün taşları temizleyerek idrar torbasını kapattık.

        Daha önce de benzer ameliyatlar yaptık ancak normalde 2-3 taneye rastlıyorduk. Bu taşlar, hayvanın içtiği sudan, aldığı gıdadan meydana geldiği gibi vücudunda kendi kendine oluşabiliyor. 'Biber', şu an eski sağlığına kavuştu" dedi.
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        Haberler Yaşam Köpeğin mesanesinden çıkanlar şoke etti! Tam 55 parça
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