TEM Otoyolu'nda köprüden uçtu! Ümraniye'de korkunç kaza

OTOMOBİL ALEV ALDI

Caddeye uçarak ters dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Kazayı gören çevredekiler İrem Münhat'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler, otomobilin içerisinde bulunan Serdar Kesim'i kurtarmak için çalışma yaptı. Otomobilden güçlükle çıkarılan sürücü Sercan Kesim'in, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İrem Münhat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Serdar Kesim'in cansız bedeni ise morga götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN