Tarlasından petrol fışkırdı başına talih kuşu kondu! Tam 50 milyon dolar teklif ettiler

TARLA SAHİBİ İLK KEZ KONUŞTU

Son gelişmelerle ilgili SABAH'a konuşan tarla sahibi Mustafa Yüksel, "Birkaç gün önce TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler. Rezerv tespiti için sondaj kuyusu açılacak noktayı belirlediler. Yılbaşına sondaj kuyusunu açıp çalışmalara başlayacaklar. Sondaj sırasında petrol oranına bakacaklar. Tarlamdaki petrol rezervinden ümitli olduklarını söylediler. Onlar için tekrar bir numune çıkardım. O numuneyi de inceleyecekler" diye konuştu.