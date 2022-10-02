Telefon dolandırıcılarının son kurbanı yazar Mehmet Toplu! 'Ne Mutlu Türküm Diyene' parolasıyla yarım milyonu teslim etti

76 yaşındaki yazar Mehmet Toplu'nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Kendisini Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde amir olarak tanıtan bir kişi yazara, özel bazı bilgilerini söyleyerek polis olduğuna inandırdı.
Sözde polis, FETÖ ile alakalı bir soruşturma dosyasında gözaltına alınan Albay'ın ve eşinin tutuklandığını, bu şahısların üzerinde Toplu'ya ait telefonların çıktığı, bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığı söyledi.
PAROLA: NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
Bu nedenle bankadaki tüm parasını çekmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcıların talebiyle bankadaki yarım milyonunu çeken yazar poşete koyduğu paraları 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' şeklindeki parolayla teslim edecekti.