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    • Güncel
    • 02.10.2022 06:51
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    • 02.10.2022 07:04
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük tahmini yaptı il il uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor | 2-6 Ekim 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İnternet sitesi üzerinden yapılan tahminlere göre 5 günlük hava durumu raporu belli oldu. Buna göre 5 gün boyunca yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağışların hakim olacağı açıklanırken, hava sıcaklığının da 2 ila 4 dere arasında düşeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte güncel 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji 5 günlük tahmini yaptı il il uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına ( 50 - 80 km / sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor. İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, izmir'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 29°C
        Parçalı zaman zaman çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 25°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DÜZCE °C, 28°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU °C, 28°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            SİNOP °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            ARTVİN °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 26°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 24°C
            Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

            KARS °C, 23°C
            Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 22°C
            Az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 35°C
                Az bulutlu ve açık

                2 EKİM PAZAR 2022 HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük tahmini yaptı il il uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor | 2-6 Ekim 2022
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