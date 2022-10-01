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    • Yaşam
    • 02.10.2022 06:02
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    • 02.10.2022 06:30
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    Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı

    Son dakika haberine göre Bursa'da bulunan bir et ürünleri tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

    Bursa’da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı

    Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan et ürünleri tesisinde meydana geldi.

    Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı | Video

    Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, alevler tesisin önünde park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı
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