Gece yarısı vahşet! Gaziantep Nurdağı'nda Yılmazer ailesinin evini taradılar: Anne - oğul yaşamını yitirdi, gelin ve çocukları yaralı...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda anne - oğul yaşamını yitirdi, gelin ile 2 çocuğu da yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirlendi, oğlu Cebrail Yılmazer (30) ile gelini Pınar Yılmazer (25), torunları Ayaz ve Irmak ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.