Gece yarısı vahşet! Gaziantep Nurdağı'nda Yılmazer ailesinin evini taradılar: Anne - oğul yaşamını yitirdi, gelin ve çocukları yaralı...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda anne - oğul yaşamını yitirdi, gelin ile 2 çocuğu da yaralandı.



Olay, gece saatlerinde Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.