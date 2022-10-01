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    • Yaşam
    • 02.10.2022 01:19
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    • 02.10.2022 01:28
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    Gece yarısı vahşet! Gaziantep Nurdağı'nda Yılmazer ailesinin evini taradılar: Anne - oğul yaşamını yitirdi, gelin ve çocukları yaralı...

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kelimenin tam anlamıyla vahşete sahne oldu. Gece saatlerinde Kartal Mahallesi’nde bulunan Yılmazer ailesinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu anne Fatma Yılmazer ve oğlu Cebrail Yılmazer yaşamını yitirdi. Pınar Yılmazer isimli gelin ve iki çocuğu da yaralandı. Dehşete düşüren olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Gaziantep’te gece yarısı vahşet! Evi taradılar

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda anne - oğul yaşamını yitirdi, gelin ile 2 çocuğu da yaralandı.

    Olay, gece saatlerinde Nurdağı ilçesi Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmazer ailesinin oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



    Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Fatma Yılmazer'in hayatını kaybettiği belirlendi, oğlu Cebrail Yılmazer (30) ile gelini Pınar Yılmazer (25), torunları Ayaz ve Irmak ise yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Yaralılardan durumu ağır olan Cebrail Yılmazer de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



        Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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